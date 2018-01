Vendas na indústria fluminense cresceram 13,81% em junho As vendas reais da indústria fluminense subiram 13,81% na série livre de influências sazonais (fatos temporais) em junho ante maio. A informação foi divulgada hoje pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) em sua pesquisa de indicadores industriais. Na série sem ajuste sazonal, as vendas reais apresentaram crescimento mais intenso, de 19,38% em junho ante maio. Segundo a instituição, essa expansão deve-se principalmente ao bom desempenho dos dois principais setores da indústria fluminense: metalúrgico e químico. As vendas reais registraram elevação de 52,08% ante junho do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, as vendas reais no Estado tiveram elevação de 20,3%.