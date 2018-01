Vendas na indústria fluminense cresceram 18,29% em abril As vendas reais da indústria fluminense subiram 18,29% em abril ante março, na série livre de influências sazonais (efeitos temporais), segundo informou hoje a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), em seu boletim sobre indicadores industriais de abril. Na série sem ajuste sazonal, as vendas subiram na mesma comparação, mas em menor patamar: 15,44%. Na comparação com abril do ano passado, as vendas reais tiveram alta de 52,54% em abril deste ano. Nos primeiros quatro meses do ano, as vendas reais tiveram elevação de 13,61%. De acordo com a Firjan, o resultado de elevação de vendas foi inteiramente determinado pela expansão dos dois setores de maior peso no estado, químico e metalúrgico. Mercado de trabalho A Firjan informou ainda que a massa salarial do setor em abril registrou altas de 1,3% em abril ante março, na série com ajuste sazonal; de 3,73% na série sem ajuste sazonal; e registrou elevação de 4,64% ante abril de 2004 - acumulando aumento de 4,83% no período de janeiro a abril de 2005. O número de pessoal ocupado na indústria também apresentou resultados positivos, com elevações de 1,09% em abril ante março; de 2,26% ante abril de 2004; e acumulando elevação de 2,84% nos primeiros quatro meses do ano. A utilização da capacidade instalada da indústria do Rio também apresentou elevação, passando de 78,13% em março para 78,41% para abril, na série com ajuste sazonal. Porém, mesmo com essa leve elevação, o uso da capacidade instalada no Rio, em abril de 2005, continuou abaixo do patamar registrado em abril de 2004 (80,37%).