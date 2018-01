Vendas na indústria paulista crescem 23,1% em julho As venda reais da indústria paulista, apuradas pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), cresceram 0,9% em julho em comparação ao mês anterior. Em relação a julho de 2003 houve um crescimento de 23,1%. De janeiro a julho, as vendas reais acumuladas tiveram uma elevação de 22,5% sobre o mesmo período do ano passado. O Levantamento de Conjuntura mostra também queda de 0,4% no salário real médio das indústrias paulistas em julho contra junho. Em relação a julho de 2003, houve um aumento de 5% nos salários médios. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, o incremento do salário médio foi de 7,1% em relação a igual período do ano passado. As exportações de produtos industrializados paulistas cresceram 1,6% em julho ante junho, e de 45,2% em relação a julho do ano passado. O nível de utilização da capacidade instalada subiu de 84,1% em junho para 84,9% em julho. Em julho de 2003, essa taxa estava em 79% em São Paulo.