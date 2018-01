Vendas na semana anterior à do Natal crescem 5,3% no Brasil Levantamento divulgado nesta quarta-feira pela Serasa mostrou que as vendas do comércio aumentaram na semana anterior à do Natal no Brasil. Segundo a empresa de análise de crédito, houve crescimento de 5,3% nas negociações entre os dias 12 e 18 de dezembro ante o período de 13 a 19 de dezembro de 2004. Considerando-se apenas a cidade de São Paulo, a maior do País, foi constatada alta de 2,4% nas vendas do setor. Na avaliação dos técnicos da Serasa, a expansão do crédito para as pessoas físicas, a melhoria do emprego formal e o aumento da massa de salários ao longo deste ano contribuíram para o movimento de crescimento observado nas vendas do comércio. "Apesar das elevadas taxas de juros, a oferta de crédito do varejo está competitiva, pois o comércio vem tentando ampliar o crescimento moderado registrado em 2005", destacaram os analistas da empresa, acrescentando que as vendas de última hora e o recebimento da segunda parcela do 13º salário, em 20 de dezembro, podem impulsionar ainda mais o movimento do comércio até o próximo dia 25.