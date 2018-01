Vendas na semana do Dia dos Namorados crescem 3,4% As vendas do comércio na semana do Dia dos Namorados foram 3,4% maiores que as do mesmo período do ano passado. Na semana anterior à data, no entanto, houve queda de 1,1%, de acordo com um levantamento divulgado nesta terça-feira pela Serasa. Considerando-se os dois períodos houve elevação de 2,1%. De acordo com a Serasa, a principal razão para o crescimento é a expansão do crédito ao consumidor, "resultante da concorrência acirrada entre as empresas do comércio". A companhia de análise de crédito destaca ainda que, diante da menor capacidade das famílias em liquidar pagamentos à vista, o varejo também optou por alargar os prazos médios dos pagamentos a prazo. Segundo a Serasa, este fator também pode ter contribuído para aumentar as vendas do setor.