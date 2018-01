Vendas no comércio crescem 4% O movimento de vendas no comércio em dezembro, faltando uma semana para o Natal, já está com crescimento médio de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. O crediário, com baixa procura no início do mês, começa a ter resultados melhores. As consultas ao Serviço Central de Proteção do Crédito (SCPC), até ontem, estão 2,4% maiores na comparação com idêntico período em 2001. As consultas ao Usecheque, indicador das vendas à vista e com pré-datados, no mesmo período, registram crescimento um pouco menor, de 1,9%. Mas o resultado pode estar sendo afetado pela expansão do uso de cartões como meio de pagamento. Embora os dados sejam positivos, o presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Alencar Burti, teme que uma elevação da taxa Selic, que pode ser anunciada amanhã pelo Comitê de Política Monetária (Copom), provoque uma desaceleração das vendas. "O efeito é psicológico. A cada vez que o governo anuncia uma alta de juros, as vendas a crédito perdem um pouco o fôlego nos dias seguintes." A elevação dos juros levaram a um crescimento no ano das falências em São Paulo. "O dado positivo é que a população está muito esperançosa com o novo governo, e mesmo diante de uma alta de juro pode manter o consumo." A expectativa para dezembro é de um crescimento de 2% nas vendas em relação a dezembro de 2001. "Apesar do juro mais alto do que no ano passado, um grande número de inadimplentes acertou dívidas este ano com os recursos do FGTS e estão aptos a voltar às compras", diz o diretor do Departamento de Economia da ACSP, Marcel Solimeo. Na projeção anual, divulgada hoje, o SCPC deve fechar o ano empatado com 2001, com variação de apenas 0,1% e o Telecheque de 5,8%. Na média, o comércio deve fechar 2002 com um movimento 3% acima de 2001. No início do ano a expectativa era de um aumento de 6% nas vendas. "O cenário foi piorando, com a alta dos juros, do dólar, desemprego e queda do poder aquisitivo do trabalhador. Para o próximo a expectativa é de um primeiro trimestre fraco e de uma melhora a partir do segundo" , diz Solimeo. A inadimplência líquida será menor este ano, pelo aumento do cancelamento de dívidas no crediário. "Com o pagamento da correção do FGTS, cerca de R$ 11 bilhões entraram na economia, contribuindo para que muitos consumidores acertassem dívidas atrasadas", diz Solimeo. Os registros cancelados devem terminar o ano com alta de 21,1% em relação a 2001. A inadimplência deve ficar em 6,2%, ante 7,7% no ano passado. Significa que a cada cem operações no crediário 6,2% deixariam de ser pagas.