Vendas no comércio crescem 7,53% em agosto O comércio varejista apresentou aumento de 7,53% do volume de vendas em agosto ante igual mês do ano passado. Segundo divulgou o IBGE, apesar do resultado positivo, houve uma diminuição do ritmo de expansão do varejo, que havia registrado crescimento nas vendas de 12,04% em julho ante igual mês de 2003. Para esta pesquisa não há dados comparativos a mês anterior. No ano até agosto o varejo acumulou alta de 9,45% nas vendas e, em 12 meses de 5,83%. Em agosto, 25 das 27 unidades da federação pesquisadas apresentaram resultados positivos nas vendas, tendo ocorrido quedas somente em Tocantins e Goiás. O crescimento das vendas em agosto foi puxado por Móveis e Eletrodomésticos (29,5%); e Hipermercados, Supermercados, Produtos Alimentícios Bebidas e Fumo (4,06%).