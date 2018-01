Vendas no comércio do RJ ficam abaixo das expectativas em dezembro O comércio na região metropolitana do Rio de Janeiro vendeu, em média, em dezembro, 2,14% menos que no mesmo mês do ano passado, segundo pesquisa do Instituto Fecomércio-RJ. Os setores com maiores quedas nas vendas na comparação entre os dois períodos foram CDs (-10,53%) e Açougues (-8,89%). Os que registraram maior crescimento nas vendas foram Supermercados (4,05%) e Diversão (3,56%). As vendas do comércio na região metropolitana do Rio ficaram abaixo das expectativas dos empresários no mês de dezembro, segundo a pesquisa. As empresas que venderam menos do que esperavam foram 49,86% das pesquisadas e as que venderam mais que esperavam foram 16,81%. A diferença foi de 33,04 pontos porcentuais. Os segmentos mais prejudicados foram os de Ótica e CDs, com saldos negativos de, respectivamente, 74,19 pontos e 65,91 pontos. A única exceção no mês, que é típico de férias e atrai muitos turistas para o Rio, foi o ramo de Hotelaria, com saldo positivo de 33,33 pontos. A pesquisa Opinião do Comércio é realizada mensalmente com gerentes de 846 estabelecimentos, de 18 diferentes ramos de atividade: Supermercado, Açougue, Ótica, Material de Construção, Roupa, Calçado, Drogaria, CD, Magazine, Eletrodoméstico, Veículos, Cine Foto Som, Lavanderia, Cabeleireiro, Diversão, Hotelaria, Papelaria e Joalheria. Pessimismo Os empresários dos setores analisados mostraram-se pessimistas em relação às vendas previstas para este mês. Espera-se uma queda média de 10,29%. O diretor do Instituto Fecomércio-RJ, Luiz Roberto Cunha, em nota da entidade diz que a "queda nas vendas em mês de janeiro é normal, pois dezembro é o mês mais forte do comércio por causa das vendas para o Natal e fim de ano". Os ramos de Veículos e Diversão são os únicos que esperam resultados favoráveis em janeiro, com perspectiva de alta de 7,89% e 6,32%, respectivamente. O nível ideal de estoque de mercadorias foi atingido por 53,91% das empresas no fim de dezembro, destacando-se o de Drogarias, que atingiu 76,74%, seguido por Hotelaria (72,73%). A pesquisa mostrou que, em janeiro, o consumo será incentivado por promoções e liquidações, segundo mais da metade dos estabelecimentos consultados (56,91%). Os principais setores que utilizarão as ofertas como tática para atrair o consumidor serão os de Supermercado, segundo 93,75% dos entrevistados do setor, e Magazine (80,43%).