Vendas no comércio eletrônico crescem 15,3% em 2015

As vendas do comércio eletrônico brasileiro tiveram crescimento nominal de 15,3% em 2015 na comparação com o ano anterior, segundo levantamento da E-bit, empresa especializada em informações do setor. O faturamento das lojas virtuais brasileiras atingiu R$ 41,3 bilhões no ano.

O crescimento das vendas foi impulsionado por uma alta de 12% no tíquete médio das compras. Pedro Guasti, cofundador da E-bit, afirmou ao Broadcast, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, que o setor vive uma desaceleração nas vendas em volume - mas que o faturamento tem sido beneficiado por um aumento nos preços médios. As classes de menor poder aquisitivo consumiram menos no comércio eletrônico, mas houve uma maior venda de itens de maior preço.

A inflação também elevou os preços dos produtos vendidos online no decorrer do ano e as compras virtuais atingiram em média um valor de R$ 388 em 2015.