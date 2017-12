Vendas no comércio varejista crescem 9,25% em 2004 O comércio varejista do País registrou crescimento nas vendas de 11,4% em dezembro, ante igual mês de 2003, segundo divulgou hoje o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para essa pesquisa, não há dados comparativos com o mês anterior. O varejo fechou o ano de 2004 acumulando um aumento de 9,25% nas vendas ante 2003. Na comparação com dezembro de 2003, as principais expansões nas vendas ocorreram em para hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (12,36%); móveis e eletrodomésticos (23,46%) e veículos, motos, partes e peças (18,70%). No acumulado do ano, o destaque de crescimento ficou por conta de móveis e eletrodomésticos (26,37%).