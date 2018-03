Vendas no Dia dos Namorados devem crescer 2% em SP As vendas do comércio no Dia dos Namorados devem crescer 2% este ano em relação ao ano passado. Os dados levam em conta o movimento entre os dias 5 e 8 deste mês medido pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio-SP). Em 2003, as vendas recuaram 5% no comparativo com 2002. O melhor desempenho deve ficar com o comércio de bens semiduráveis (vestuário, calçados e bijuterias), cuja expectativa de crescimento é de 5%. A estimativa coincide com a escolha de presentes dos consumidores, que têm camisa, blusa e camiseta como principais opções de compra. O grupo de não-duráveis - flores e itens de perfumaria - deverá registrar aumento de 3%. No caso dos duráveis - composto por eletroeletrônicos e CDs - praticamente não haverá expansão em relação ao ano passado, pois os produtos não são tradicionalmente procurados nesta data. Economia em aquecimento Na avaliação da entidade, o aumento neste ano é motivado pela melhora do cenário econômico, com recomposição parcial da renda dos consumidores, ampliação de crédito e redução da taxa de juros. Mas o desempenho poderia ser melhor caso o Dia dos Namorados não coincidisse com o feriado de Corpus Christi, o que deve levar consumidores a comprar em outras cidades. Segundo os empresários entrevistados, cerca de 60% das vendas serão pagas com cartão de crédito. Em segundo lugar, com 15%, deverá ficar o pagamento à vista e, com 13%, o cheque pré-datado. De acordo com a Fecomercio, 81% dos consumidores pretendem dar presentes na data e o gasto médio será de R$ 42.