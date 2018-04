Vendas no País crescem 6,1% na semana antes da Páscoa O comércio teve um incremento de 6,1% nas vendas em todo o País na semana que antecede a Páscoa (26 de março a 1º de abril), na comparação com o mesmo período do ano passado (3 a 9 de abril), segundo pesquisa divulgada nesta terça-feira, 3, pela Serasa. De acordo com o indicador de nível de atividade do comércio, a cidade de São Paulo teve um comportamento semelhante, com alta de 6,3% na mesma base de comparação. O indicador apontou ainda que as vendas no comércio para a Páscoa tiveram um aumento de 9,9% no final de semana de 30 de março a 1º de abril, ante o período de 7 a 9 de abril de 2006. Já a capital paulista, no mesmo período citado, registrou crescimento de 3,3% na atividade econômica do varejo. Para os técnicos do Serasa, o aumento do consumo na última semana se deve à valorização cambial verificada nos últimos 12 meses, que reduziu o preço em reais dos produtos importados na época de Páscoa(vinhos e bacalhau). A empresa avalia também que o parcelamento das vendas facilita a inclusão das despesas da Páscoa no orçamento familiar, afetado pelas despesas tradicionais de início de ano como IPVA e IPTU.