Vendas no shoppings crescem 25% em julho As vendas nas lojas de shoppings centers cresceram 25% nos primeiros quinze dias de julho, relativamente ao mesmo período de 1999, segundo dados preliminares da Associação Brasileira dos lojistas de Shopping (Alshop). Os principais motivos para a melhora do desempenho, apontados pelo presidente da entidade, Nabil Sahyoun, foram a queda dos juros, a redução do recolhimento de empréstimos compulsórios e a melhora no nível de emprego. Além disso, uma semana de frio mais rigoroso foi suficiente para esquentar as vendas de vestuário. O salto das vendas na primeira quinzena de julho deve-se às vendas a prazo, feitas em sua maioria com cheques pré-datados, com parcelas ampliadas para até dez cheques. O frio dos últimos dias representou um sinal importante para animar as vendas, já que 50% do total vendido nos shoppings são compostos por vestuário Segundo os dados consolidados pela Alshop, houve um crescimento de 9% até junho sobre igual período do ano passado. Os dados foram apurados pela Alshop em levantamento feito junto aos comerciantes do setor em todo o País. Sahyoun prevê que, como o segundo semestre é sempre melhor, as vendas deverão fechar o ano com aumento de 12% sobre 1999.