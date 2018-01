Vendas no sistema de consórcios crescem 4,3% A venda de novas cotas de consórcios cresceu 4,3% no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, chegando a 816,7 mil cotas. As contemplações atingiram 406,1 mil consorciados, número 4,4% maior que em 2003. Ao final de junho de 2004, o total de participantes ativos no sistema de consórcios somou 3,22 milhões, um aumento de 7,3%, de acordo com dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). No segmento de automotores, as vendas de novas cotas somaram 653,8 mil no acumulado do ano, ficando no mesmo patamar que o primeiro semestre de 2003. Já o número de consorciados cresceu 6,4%, para 2,83 milhões. As contemplações apontaram uma alta de 3,3%, chegando a 350,3 mil no semestre. O setor de motocicletas continua tendo a maior participação no total do sistema de consórcios com 57,1%. Em junho deste ano, chegou aos 1,84 milhão de consorciados (+10,8%). Com relação a imóveis, a comercialização de novas cotas subiu para 64,4 mil, um aumento de 42,8%. Já o total de consorciados cresceu 40,7%, totalizando 200,5 mil participantes. As contemplações acumuladas no período subiram 54,3% e chegaram a 12,5 mil. A venda de novas cotas de eletroeletrônicos e outros bens móveis duráveis, que somaram 98,4 mil entre janeiro e junho deste ano, registraram alta de 17%. O volume de consorciados manteve-se estável com cerca de 196 mil participantes ativos e as contemplações apresentaram alta de 3,3%, com 43,2 mil. Veja mais informações sobre o sistema de consórcios no link abaixo.