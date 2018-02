Vendas no varejo britânico surpreendem e caem 0,4% em dezembro As vendas no varejo da Grã-Bretanha caíram inesperadamente em dezembro e no ritmo mais acelerado em um ano, informou nesta sexta-feira a agência nacional de estatísticas. O dado indica que os consumidores britânicos evitaram aumentar gastos durante o período de Natal. Segundo a agência, as vendas caíram 0,4 por cento no mês passado, contrariando as previsões de alta de 0,2 por cento. Foi a menor taxa desde janeiro de 2007.