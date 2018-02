Vendas no varejo caem 0,9% em outubro no Japão As vendas no varejo do Japão recuaram 0,9% em outubro, na comparação com igual mês do ano passado, uma vez que as persistentes preocupações sobre a economia fizeram com que os consumidores suspendessem as intenções de compra. O índice, que não é ajustado pela inflação, caiu pelo 14º mês consecutivo em outubro, em base anual, depois de registrar queda de 1,3% em setembro, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Os analistas tinham previsto uma queda anual de 1,1% das vendas no varejo em outubro.