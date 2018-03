Vendas no varejo caem 2,6% em agosto na zona do euro As vendas no varejo da zona do euro (grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda) caíram 0,2% em agosto ante julho e recuaram 2,6% em relação a agosto do ano passado, o maior declínio em termos anuais em cinco meses, informou a agência de estatísticas Eurostat. A última vez em que as vendas subiram em comparação anual foi em maio do ano passado. Economistas esperavam queda de 0,5% em comparação mensal e de 2,4% em base anual. Em julho, as vendas caíram 0,2% ante junho e declinaram 1,9% ante julho de 2008.