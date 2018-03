Vendas no varejo caem 4,86% no Rio As vendas no varejo caíram 4,86% em janeiro, em comparação com igual mês de 2002, segundo divulgou hoje o IBGE. As maiores quedas no setor ocorreram em móveis e eletrodomésticos (-10,85%), hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-4,53%) e combustíveis e lubrificantes (-0,91%). Por outro lado, a receita nominal do comércio continuou a apresentar resultados positivos, e cresceu 13,75% em janeiro ante igual mês de 2002. Inflação e juros A segunda queda consecutiva acentuada nas vendas do comércio (-4,86% em janeiro e -5,07% em dezembro) é resultado especialmente dos aumentos na inflação e nos juros, segundo avalia o técnico do departamento de comércio do IBGE, Nilo Lopes. Segundo ele, o aumento dos preços tem reduzido o poder de compra da população, especialmente no que diz respeito aos produtos básicos. Para Lopes, "com certeza" o quadro do comércio varejista não sofreu nenhuma modificação em fevereiro e março, ou seja, haverá quedas nas vendas em relação a igual mês do ano anterior nas próximas duas pesquisas mensais de comércio a serem divulgadas pelo IBGE. Supermercados As vendas do grupo de supermercados, hipermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo despencaram mais uma vez em janeiro (-6,17%) ante igual mês do ano passado, após ter registrado queda significativa em dezembro (-8,3%) nessa base de comparação. O técnico do departamento de comércio do IBGE, Nilo Lopes, disse que o grupo responde por cerca de 30% das vendas totais do varejo e vem sendo penalizado pela inflação. "Os aumentos de preços estão reduzindo o poder de compra da população, especialmente de produtos básicos", disse. Apesar da queda nas vendas, a receita nominal do setor cresceu 13,4% em janeiro o que, salientou Lopes, confirma as elevações de preços. Móveis e eletrodomésticos As altas consecutivas nas taxas de juros estão prejudicando as vendas do comércio de móveis e eletrodomésticos, segundo destacou Nilo Lopes. As vendas do segmento caíram 10,85% em janeiro ante igual mês do ano anterior, após significativa redução registrada também em dezembro (-8,27%). Lopes disse que o comércio desses produtos está sendo prejudicado também pela redução do poder de compra dos trabalhadores. A pesquisa do IBGE revelou também que os reajustes no setor têm ocorrido em patamares inferiores ao comércio em geral. Em janeiro, a receita nominal do segmento cresceu 2,15% ante igual mês do ano anterior, enquanto a do comércio em geral aumentou 13,75%. Combustíveis e lubrificantes As vendas do segmento de combustíveis e lubrificantes caíram pela primeira vez em janeiro (-4,53%) desde junho do ano passado, segundo divulgou hoje o IBGE. A redução no primeiro mês do ano na comparação com igual período do ano anterior foi resultado dos reajustes de preços, segundo avalia o técnico Nilo Lopes. Ele explicou que o crescimento das vendas nesse segmento no ano passado - o único mês de queda nas vendas em 2002 foi junho - ocorreu devido à estabilidade de preços na maior parte do ano, mas a partir de setembro os aumentos começaram a desacelerar devido aos aumentos de preços. Segundo Lopes, no acumulado de novembro a janeiro deste ano os combustíveis apresentaram reajuste médio de 25%, levando a um recuo na demanda. O aumento dos preços no setor levou a um "desempenho excepcional" na sua receita nominal, segundo destacou o técnico. A receita nominal dos combustíveis cresceu 30,72% em janeiro ante igual mês do ano passado, enquanto a receita do comércio em geral aumentou em patamar bem inferior, ou 13,75% no período.