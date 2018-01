Vendas no varejo caíram 0,28% em novembro, diz IBGE As vendas no varejo caíram 0,28% em novembro ante igual mês de 2001, segundo divulgou hoje o IBGE. Houve queda também no indicador acumulado do ano até novembro (-0,16%) ante igual período de 2001 e de -0,47% em 12 meses até novembro. Já o valor nominal das vendas, além de positivo, aumentou o ritmo de crescimento, registrando taxas de variação este mês da ordem de 12,79% sobre novembro do ano anterior; 7,04% no acumulado do ano; e 6,67% no acumulado dos últimos 12 meses. A queda de nas vendas do comércio foi pressionada especialmente pelos maus desempenhos no volume de vendas de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,50%) e de móveis e eletrodomésticos (-1,86%), segundo o IBGE. Na mesma base de comparação, cresceu o volume de vendas de combustíveis e lubrificantes (4,15%); tecidos, vestuário e calçados (0,45%) e demais artigos de uso pessoal e doméstico (0,44%). Em termos regionais, as maiores contribuições negativas foram dadas por São Paulo (-1,26%), Bahia (-3,70%), Rio Grande do Sul (-1,69%) e Goiás (-3,37%) e as positivas por Minas Gerais (3,23%), Santa Catarina (3,32%) e Pernambuco (2,49%).