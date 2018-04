Vendas no varejo crescem 0,4% em fevereiro As vendas no comércio varejista brasileiro cresceram 0,4% em fevereiro, na comparação a janeiro, segundo números divulgados nesta terça-feira, 17, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com fevereiro de 2006, as vendas aumentaram 9,4%. No acumulado do primeiro bimestre deste ano, as vendas do varejo subiram 8,9%. Entre os segmentos do varejo pesquisados pelo IBGE (na série com ajuste sazonal), a maior expansão das vendas em fevereiro ante o mês anterior foi registrada em veículos e motos (5,3%), seguido de combustíveis e lubrificantes (1,3%). O pior desempenho nessa base de comparação ocorreu em móveis e eletrodomésticos (-4,2%). Na comparação com fevereiro do ano passado o destaque de desempenho ficou com o grupo "outros artigos de uso pessoal e doméstico" (que inclui lojas de departamento), com aumento de 25,1% nas vendas. Todos os segmentos pesquisados registraram expansão nas vendas nessa base de comparação sendo que a menor variação ficou com a atividade de livros, jornais e papelaria (1,6%).