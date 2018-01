Vendas no varejo crescem 0,51% em outubro As vendas do comércio varejista cresceram 0,51% em outubro, ante setembro, na série com ajuste sazonal, segundo divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio acima do teto das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado (-1% a +0,1%). Na comparação com outubro do ano passado, as vendas aumentaram 6,95%, acumulando no ano, até outubro, alta de 5,94% e em 12 meses, de 5,75%. O resultado também ficou dentro das estimativas (4,80% a 8,20%), e pouco abaixo da mediana, de 7%. A expansão das vendas do comércio em outubro responde a variáveis como crescimento no rendimento e da ocupação - ou aumento da massa salarial -, continuidade dos efeitos do crédito farto na economia e influência das importações, além da queda dos juros básicos. A avaliação é do técnico da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Reinaldo Pereira. Por outro lado, ele sublinhou que a desaceleração no ritmo de crescimento nas vendas revelada nos dados de outubro, em relação aos divulgados em setembro, ocorreu porque os resultados de setembro foram muito influenciados pelo pagamento de metade do 13º salário dos aposentados do INSS. "A tendência continua sendo de alta, mesmo com os resultados de outubro menores do que em setembro", disse. Entre as atividades pesquisadas em relação ao mês anterior, a maior queda foi apurada em tecidos, vestuário e calçados (-2,93%), enquanto o destaque de alta ficou com hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,46%). Ante outubro de 2005, a maior alta ocorreu em equipamentos para escritório e informática (24,90%) e a principal queda foi registrada em combustíveis e lubrificantes (-5,71%). Combustíveis As quedas apuradas nas vendas no varejo de combustíveis prosseguiram em outubro, mas desacelerando em relação a meses anteriores, o que Pereira atribui a uma "acomodação" resultante da estabilidade ou queda nos preços desses produtos. Em outubro, na comparação com igual mês do ano passado, as vendas de combustíveis caíram 5,71%, menos do que os recuos apurados nessa base de comparação em setembro (-6,68%) e agosto (-6,38%) e sempre atribuídos por Pereira a reajustes nos preços. No ano, de janeiro a outubro, as vendas desse segmento acumulam queda de 8,88% ante igual período de 2005 e em 12 meses, baixa de 8,71%. Supermercado O segmento varejista de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo elevou as vendas em 6,06% em outubro ante igual mês do ano passado e foi responsável, sozinho, por 3,07 ponto porcentual, ou quase a metade do aumento de 6,95% nas vendas do comércio varejista em geral no período. O técnico da coordenação de comércio e serviços do IBGE disse que o bom desempenho nesse segmento - que acumula alta de 6,44% nas vendas no ano até outubro - reflete melhoria no rendimento e emprego, além de estabilidade ou deflação nos preços de alguns produtos alimentícios. Já o crescimento nas vendas no varejo de veículos, motos, partes e peças em outubro (de 0,71% ante setembro e 17,71% ante outubro do ano passado) reflete, segundo Pereira, a redução dos juros e ampliação dos prazos de financiamento. Revisão O IBGE também revisou para baixo o resultado da variação das vendas do varejo em setembro ante agosto de +2,06% para +1,81%. Na comparação de agosto ante julho o crescimento das vendas foi revisado para baixo de +2,75% para +2,49%. Houve revisão ainda no desempenho de setembro em relação a setembro de 2005 de +10,1% para 9,98%. O técnico da coordenação de Serviços e Comércio do IBGE, Reinaldo Pereira, disse que a revisão se deve exclusivamente a introdução de novos dados na série dos resultados que automaticamente interfere nos dados anteriores. Matéria alterada às 12h10 para acréscimo de informações