Vendas no varejo crescem 10,1% em setembro As vendas no varejo cresceram 10,1% em setembro, ante o mesmo mês de 2005, segundo divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado foi o maior na comparação com igual mês do ano anterior apurado pelo instituto desde dezembro de 2004, e veio bem acima das estimativas dos analistas ouvidos pelo AE Projeções, que variavam de 3% a 8%, com mediana em 5,5%. Na comparação com agosto, na série com ajuste sazonal, as vendas cresceram 2,06%, também acima das projeções, que iam de -0,74% a +0,6%, com mediana em 0,3% . Segundo o técnico da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Reinaldo Pereira, o crescimento nas vendas do comércio varejista em setembro refletiu especialmente o aumento do rendimento, mas também teve impacto do aumento das importações e do crédito. Ele explica que o segmento de hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, com crescimento de 11,04% nas vendas em setembro ante igual mês do ano passado, foi responsável por mais da metade da elevação de 10,1% nas vendas do varejo nessa base de comparação. Além disso, o câmbio, com efeito nas importações de componentes e produtos acabados, influenciou os crescimentos nas vendas de segmentos como tecidos, vestuário e calçados; móveis e eletrodomésticos; equipamentos de informática e outros artigos de uso pessoal e doméstico. Segundo Pereira, a continuidade da expansão do crédito também teve impacto positivo nos resultados do varejo. Em resumo, de acordo com ele, os resultados de setembro "podem ser explicados pela melhoria no nível de renda, estabilidade no emprego, aumento das importação e continuidade do crédito, que achávamos que tinha chegado ao limite". Na comparação com agosto, entre as atividades pesquisadas, a maior alta foi registrada em móveis e eletrodomésticos (3,90%), seguida por tecidos, vestuário e calçados (2,53%) e hiper e supermercados (1,35%). Em 2006, o comércio varejista acumula até setembro expansão de 5,83% nas vendas e em 12 meses, aumento de 5,49%. Segundo Pereira, a tendência do comércio varejista é de crescimento nas vendas. "Com as vendas de final de ano, é muito difícil a tendência de crescimento nas vendas se reverter", afirmou. Matéria alterada às 11h53 para acréscimo de informações