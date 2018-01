Vendas no varejo crescem 4,76% em 2005 As vendas do comércio varejista desaceleraram consideravelmente em 2005. Segundo pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), durante os 12 meses do ano passado as vendas cresceram 4,76%, contra expansão de 9,25% do ano anterior. Mesmo com o baixo desempenho, foi o segundo ano seguido de crescimento. O levantamento apontou que os resultados negativos no acumulado do ano passado foram registrados nos setores de Combustíveis e Lubrificantes, com retração de 7,40%, e Material de Construção, que perdeu 6,06% de seus consumidores. Os desempenhos positivos ficaram a cargo de Móveis e Eletrodomésticos, com alta de 16,02% - maior responsável pelo resultado acumulado. O item Outros artigos de uso pessoal e doméstico veio a seguir, com avanço de 14,82%. A atividade de Equipamento e Material de Escritório, Informática e Comunicação liderou o crescimento em termos percentuais, com expansão de 54,01%, "impulsionada pela taxa de câmbio e pela oferta de crédito", diz a nota divulgada pelo IBGE. O segmento de Hiper, Supermercados, Produtos alimentícios, Bebidas e Fumo registrou ligeira expansão de 2,93% em 2005. Vendas do comércio varejista Ano Variação 2001 -1,57% 2002 -0,70% 2003 -3,67% 2004 9,25% 2005 4,76% Dezembro Em dezembro, o crescimento foi de 1,19% na comparação com novembro, já na série com ajuste sazonal - levando em consideração os efeitos temporais. Trata-se do melhor resultado do segundo semestre do ano passado. Na comparação com o mesmo período de 2004, houve crescimento de 4,28%. No período as vendas foram puxadas pelos segmentos de Tecidos, Vestuário e Calçados, com alta de 2,58%. Em seguida, estão Móveis e Eletrodomésticos, com 0,39%; e Combustíveis e Lubrificantes, com 1,83%. Com variação negativa ficaram as vendas de Hiper, Supermercados, Produtos alimentícios, Bebidas e Fumo, com queda de 0,48%. Massa salarial Para o técnico da coordenação de serviços e comércio do IBGE, Reinaldo Pereira, o crescimento de dezembro, bem superior à variação de 0,49% registrada em novembro ante outubro, pode ser explicado pelo aumento da massa salarial no último bimestre do ano. Esse aumento, segundo Pereira, beneficiou principalmente os setores de Tecidos, Vestuário e Calçados e de Combustíveis e Lubrificantes. Ainda segundo o técnico, no caso de Móveis e Eletrodomésticos, a desaceleração no crescimento nas vendas desse segmento ante mês anterior, de 3,28% em novembro para 0,39% em dezembro, pode estar relacionada a uma antecipação das compras de Natal desses produtos.