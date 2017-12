Vendas no varejo crescem 5,11% em fevereiro ante 2003 As vendas do comércio varejista cresceram pelo terceiro mês consecutivo em fevereiro, com aumento de 5,11%, ante igual mês do ano passado. O IBGE não calcula variação ante o mês anterior para esta pesquisa. No primeiro bimestre, o comércio acumulou aumento de 5,56% nas vendas e em 12 meses até fevereiro queda de 2,41%. Em fevereiro, o crescimento foi puxado por móveis e eletrodomésticos (16,35%), enquanto segmentos semi-duráveis, como tecidos, vestuário e calçados, apresentaram queda de 5,97% em relação a fevereiro de 2003. A receita nominal de vendas cresceu 7,71% ante fevereiro do ano passado e 9,03% no primeiro bimestre. Em 12 meses, a receita aumentou 12,17%.