Vendas no varejo crescem 7,9% no 1º trimestre O volume de vendas do comércio varejista nacional, nos três primeiros meses deste ano, registrou crescimento de 7,9%, segundo o indicador da Serasa de Atividade do Comércio. O indicador, lançado nesta terça-feira, 10, pela companhia de análise de crédito, apontou também que o primeiro trimestre de 2007 apresentou o melhor desempenho desde 2004. O bom movimento foi observado também em março deste ano, quando as vendas no varejo subiram 6,8% ante o mesmo mês de 2006. Nos últimos 12 meses, encerrado em março de 2007, a atividade comercial cresceu 6,9%. De acordo com o Serasa, a alta das vendas nos primeiros três meses do ano foi puxada pela expansão de 10,2% nas vendas do varejo especializado - como lojas de eletroeletrônicos, veículos e materiais de construção. E também pelo aumento de 5,6% nas vendas dos hipermercados, supermercados e do varejo de alimentos e bebidas. Na variação acumulada nos últimos 12 meses (fechados em março), o volume de vendas nas lojas especializadas teve um avanço de 5,5%, enquanto o varejo de alimentos e bebidas registrou elevação de 7,9%. Na comparação com fevereiro deste ano, as vendas em março do varejo tiveram alta de 12,8%.