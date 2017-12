Vendas no varejo crescem 8,87% em setembro ante 2003 As vendas no comércio varejista voltaram a acelerar em setembro e cresceram 8,87% ante igual mês do ano passado, registrando desempenho melhor do que o de agosto (6,95%) na mesma base de comparação. Para essa pesquisa não há dados comparativos em relação ao mês anterior. O crescimento das vendas em setembro foi o décimo resultado positivo consecutivo para o comércio, que acumula no ano até setembro alta de 9,32% e em doze meses de 6,72%. O desempenho de setembro foi puxado por hiper e supermercados (9,69%) e móveis e eletrodomésticos (20,32%). A receita nominal do varejo cresceu 13,54% em setembro ante igual mês de 2003. Dados regionais Os Estados das regiões Norte estão apresentando taxas mais elevadas de crescimento das vendas no varejo, mas os Estados do Sudeste, pelo peso na pesquisa, são os responsáveis pelos principais impactos positivos no desempenho do comércio em setembro. São Paulo, que responde sozinho por 35% das vendas do setor, registrou aumento de 8,79% em setembro, ante igual mês do ano passado. O Rio de Janeiro (o segundo maior peso, com 13%), registrou aumento de 5,68% no período. Destaque ainda para o desempenho dos Estados do Sul do País, como Santa Catarina (13,07%) e Paraná (11,14%). Em termos de magnitude do crescimento, ainda que com peso pequeno na pesquisa, destacaram-se os Estados de Rondônia (25,88%), Acre (24%) e Amazonas (23,2%). Vendas do varejo (comparativo com o mesmo mês do ano anterior) Setembro 2003 -2,78% Outubro -3,02% Novembro -0,22% Dezembro 3,21% Janeiro 2004 5,98% Fevereiro 5,02% Março 11,00% Abril 10,15% Maio 10,83% Junho 12,86% Julho 12,04% Agosto 6,95% Setembro 8,87%