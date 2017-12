Vendas no varejo crescem acima do previsto nos EUA As vendas do varejo norte-americano subiram acima das expectativas em novembro, com os consumidores ampliando as compras de automóveis e eletrônicos. O Departamento do Comércio informou que as vendas aumentaram 0,9% no mês passado, impulsionadas pelo crescimento de 2,6% da demanda por veículos motorizados e autopeças. Esse aumento foi o maior em oito meses. Excluindo o movimento de concessionárias, as vendas do varejo cresceram 0,4%. As duas variações superaram a estimativa média de analistas de mercado. Os 19 economistas consultados pela Dow Jones previam aumento de 0,7% das vendas gerais e de 0,3%, quando excluídos os dados relativos a carros. Além do dado favorável de novembro, os números de outubro foram revisados em alta, mostrando estabilidade das vendas, ante estimativa anterior que havia apontado queda de 0,3%. As vendas de setembro também passaram por um ajuste para cima, passando a indicar queda de 0,3%, ante previsão anterior de declínio de 0,4%. A política de redução e restituição de impostos do governo Bush foi citada como fator de estímulo para os consumidores voltarem às compras no varejo. Os consumidores não compraram só carros. As vendas nas lojas de eletrônicos e eletrodomésticos aumentaram 2,2%. As vendas de roupas cresceram 1,1% e de gasolina pelos postos, 1,6%. As vendas por varejistas sem loja, que engloba empresas de vendas pela internet ou entrega pelo correio, caíram 0,4%. Auxílio-desemprego O número de trabalhadores que entraram com pedido de auxílio-desemprego na semana concluída em 6 de dezembro subiu 13 mil, para o nível sazonalmente ajustado de 375 mil, maior patamar em seis semanas, informou o Departamento do Trabalho. A elevação reflete flutuações na semana seguinte ao feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. No entanto, o nível de pedidos segue abaixo da referência de 400 mil pela 10ª semana consecutiva. Variações acima de 400 mil sugerem estreitamento na oferta de trabalho. Analistas ouvidos pela Dow Jones previam queda de 5 mil pedidos. O número de trabalhadores recebendo o benefício há mais de uma semana subiu 11 mil até a semana concluída em 29 de novembro, para 3,346 milhões. A taxa de desemprego entre os trabalhadores que recebem o auxílio manteve-se estável em 2,6%.