Vendas no varejo crescem pelo quarto mês, com alta de 0,9% em novembro

As vendas do comércio varejista subiram pelo quarto mês consecutivo, com alta de 0,9% em novembro ante outubro de 2014, na série com ajuste sazonal, informou nesta quarta-feira, 14, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio de acordo com as estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam desde queda de 1,30% a alta de 1,70%.

Na comparação com novembro de 2013, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1,00% em novembro de 2014. Nesse confronto, as projeções dos analistas iam de declínio de 2,30% a crescimento de 1,60%, com mediana negativa de 0,30%.

As vendas do varejo acumulam alta de 2,4% de janeiro a novembro de 2014 e aumentam 2,6% em 12 meses.

Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção e de veículos, as vendas subiram 1,2% em novembro ante outubro, na série com ajuste sazonal. O resultado veio dentro do intervalo das estimativas dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que esperavam redução de 0,10% a alta de 2,50%, com mediana positiva de 0,90%.

Na comparação com novembro de 2013, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 2,7% em novembro de 2014. Nesse confronto, as projeções variavam de recuo de 1,70% a 5,40%, com mediana negativa de 3,50%.

Até novembro, as vendas do comércio varejista ampliado acumulam queda de 1,6% no ano de 2014 e recuo de 1,2% em 12 meses.

Sete entre as 10 atividades que integram a pesquisa registraram aumento nas vendas em novembro ante outubro, com destaque positivo para Livros, jornais, revistas e papelarias, com variação (alta de 9,6%).

Vendas em alta

Livros, jornais, revistas e papelarias, com variação: 9,6%

Veículos e motos, partes e peças: 5,5%

Móveis e eletrodomésticos: 5,4%

Equipamentos de escritório, informática e comunicação: 4,9%

Tecidos, vestuário e calçados: 3,4%

Outros artigos de uso pessoal e doméstico: 2,7%

Material de construção: 0,4%

Queda nas vendas

Combustíveis e lubrificantes: -0,2%

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos: -0,3%

Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo: -0,8%