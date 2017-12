Vendas no varejo cresceram 8,46% em outubro ante out/2003 As vendas do comércio varejista cresceram 8,46% em outubro ante igual mês do ano passado, no 11% aumento consecutivo nesta base de comparação, segundo anunciou hoje o IBGE. Para esta pesquisa, não há dados comparativos sobre o mês anterior. O desempenho foi puxado mais uma vez por móveis eletrodomésticos (20,4%), hipermercado, supermercado, produtos alimentícios, bebida e fumo (10,65%). No acumulado do ano, as vendas do comércio no ano somam alta de 9,27% até outubro e, em doze meses, a alta é de 7,76%.