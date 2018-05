Vendas no varejo da Alemanha caem 1,5% junho

As vendas no varejo caíram 1,5% em junho ante maio, marcando a maior queda mensal desde dezembro de 2012, segundo dados do Escritório Federal de Estatísticas. Os números são ajustados a inflação e também levam em conta os efeitos de calendário. A previsão de economistas consultados pela Dow Jones era uma alta mensal de 0,3%.

Em comparação com junho de 2012, as vendas no varejo caíram 2,8%. Mas o escritório de estatísticas alertou que houve um dia útil a menos em junho de 2013 do que um ano atrás. "Isso certamente atingiu o resultado", disse um porta-voz do escritório. As vendas online, por outro lado, subiram 1,6% ante junho de 2012.

As vendas no varejo alemãs em janeiro a junho caíram 0,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.