Vendas no varejo de São Paulo voltam a crescer depois de 30 meses

As vendas do varejo paulista cresceram 0,8% em junho, na comparação com o mesmo período de 2016, conforme pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 28, pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). Esse é o primeiro crescimento registrado pelo levantamento na comparação interanual em 30 meses.

O desempenho também permitiu que as vendas do setor no Estado fechassem o primeiro semestre com leve crescimento de 0,3% frente aos seis primeiros seis meses do ano passado.

"As quedas vinham diminuindo mês a mês e o varejo paulista chegou à estabilidade, confirmando a recuperação do setor", diz Alencar Burti, presidente da ACSP. Segundo ele, os números apontam uma tendência de crescimento mais vigoroso das vendas nos últimos quatro meses do ano.

O resultado é atribuído aos efeitos positivos sobre a renda e as condições de crédito causados pela queda tanto da inflação quanto dos juros, além do estímulo ao consumo provocado pelos saques de recursos que estavam depositados em contas inativas do FGTS.

Os dados da pesquisa consideram o chamado varejo ampliado, que inclui as concessionárias de veículos e as lojas de material de construção, tendo como base as informações declaradas à Secretaria de Fazenda do Estado.

Na comparação com junho do ano passado, quatro entre nove setores varejistas monitorados mostraram crescimento, com destaque para a alta de 21,9% das vendas nas lojas de departamentos, eletrodomésticos e eletroeletrônicos. Na sequência, aparecem os setores de móveis e decorações (10,2%), concessionárias de carros (7,7%) e autopeças e acessórios (6,7%).

Na ponta oposta, caíram as vendas das lojas de vestuário, tecidos e calçados (-6,9%), bem como as das lojas de material de construção (-3,1%). As vendas dos supermercados recuaram 0,7% em junho, no comparativo interanual.