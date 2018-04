Vendas no varejo despencam e argentinos mudam hábitos de consumo O governo argentino não pára de receber reveses. Depois de ouvir um rotundo "não" do Fundo Monetário Internacional (FMI), que rejeitou ontem à noite a carta de intenções do ministro de Economia, Roberto Lavagna, números do Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec, o IBGE argentino) mostram que os argentinos estão comprando cada vez menos e mudando seus hábitos de consumo. No mês passado, por exemplo, as vendas em supermercados despencaram 27,7%, em comparação com o mesmo mês de 2001. Mas por que tanto? Porque, ainda de acordo com o Indec, os preços, de uma forma geral, dispararam 69,1% nos últimos sete meses. No decorrer do ano, as vendas nesses estabelecimentos caíram 21,7% e os preços acumulam uma elevação de 34,6%. Já as vendas em shoppings, centros de consumo do que restou da classe média e média alta, se retraíram 27,3%. No ano, a que chega a 30% em volume e a 14,9% em receita. A crítica situação financeira dos argentinos, agravada ainda mais com o confisco dos depósitos desde dezembro do ano passado, fez mudar os hábitos de consumo. Os argentinos ensaiam agora estratégias de sobrevivência para ampliar ao máximo seu reduzido orçamento. Para isso, intensificam cada vez mais a compra de produtos de marcas mais baratas, de tamanhos menores, fazem aquisições no atacado e compras comunitárias. As grifes, tamanhos maiores e produtos quase personalizados ficaram apenas para os turistas, que invadiram Buenos Aires no período mais frio do inverno argentino (junho e julho). Os número do Indec confirmam ainda que a crise financeira do país, que começou se agravar em setembro de 2000, enxugou a liquidez de pesos, que, por sua vez, acelerou a recessão, que já entrou no quarto ano. Com isso, a maio queda do consumo não ocorreu nos primeiros três anos de queda constante do Produto Interno Bruto (PIB), mas nos últimos meses deste ano. De acordo com recente estudo divulgado pela ACNielsen, os argentinos estão aprendendo a encontrar alternativas de produtos em oferta que permita atenuar, pelo menos em parte, as perdas de seu poder aquisitivo. De acordo com o estudo dessa consultora, os supermercados começam a concentrar suas vendas em produtos básicos. A ACNielsen observou ainda que os argentinos começam a deixar de comprar produtos congelados, até pouco tempo atrás uma preferência por causa de velocidade com a qual a alimentação era preparada. Agora, a opção é o preço e não mais a praticidade. Cozinhar em casa sai mais barato. Resumindo, a queda do poder aquisitivo vem provocando quedas constantes no consumo, que, consequentemente, faz cair também a produção da indústria. Esta, por sua vez, vê a cada dia um risco maior para os recursos investidos em marcas tradicionais. As prateleiras dos supermercados, antes com produtos de marcas e tamanhos até exagerados, começam a dar lugar a produtos básicos e tamanho menor.