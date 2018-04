Vendas no varejo dos EUA registram queda recorde

As vendas do varejo nos Estados Unidos sofreram queda recorde de 2,8% em outubro. Caíram as vendas de automóveis e de combustíveis, informou ontem o Departamento de Comércio. Em um ano, as vendas no varejo americano já caíram 4,1%, outro recorde. O dado aponta uma contração substancial da economia dos EUA no quarto trimestre: as vendas no varejo representam quase a metade da despesa dos consumidores e esta, por sua vez, é mais de dois terços da atividade econômica do país. No quarto mês consecutivo de retração, as concessionárias de carros venderam 5,5% a menos. Mesmo se forem excluídas as vendas de automóveis, as vendas no varejo continuam registrando queda, de 2,2%. A maioria dos analistas havia calculado uma contração de 2,3% no varejo, e de 1,7% excluídas as vendas de automóveis. Além disso, a baixa nos preços da gasolina representou quase a metade de diminuição nas vendas totais. O negócio nos postos caiu 12,7%. A queda no varejo em outubro sinaliza que o último trimestre de 2008 pode trazer uma contração econômica ainda maior que a de 0,3% do terceiro trimestre.Entre julho e setembro a despesa dos consumidores, teve sua maior redução em 28 anos.