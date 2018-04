Vendas no varejo dos EUA têm maior queda desde 1992 As vendas no varejo caíram 2,8% em outubro nos Estados Unidos, informou hoje o Departamento do Comércio do país. É o quarto mês seguido de desaceleração das vendas no comércio e foi a maior queda mensal desde que os números começaram a ser recolhidos, em 1992. Em setembro, as vendas no varejo haviam caído 1,3%, dado revisado da estimativa anterior de retração de 1,2%. Economistas esperavam queda de 2,4% nas vendas em outubro. O recorde anterior de queda nas vendas do varejo norte-americano era de novembro de 2001, quando encolheram 2,65%. As informações são da Dow Jones.