Vendas no varejo entram em fase de estagnação Juros em alta e menos confiança do consumidor explicam os resultados vacilantes do comércio varejista, neste ano e em maio, novamente, quando o volume de vendas não cresceu na comparação com abril, segundo a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) do IBGE. Outro indicador do varejo, divulgado quarta-feira pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), mostrou que o crescimento das vendas a prazo, em junho, superou em apenas 0,67% o de junho de 2012 e foi o pior em 18 meses. A possibilidade de recuperação é uma incógnita.