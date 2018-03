Vendas no varejo nos EUA caem 1,5% em setembro As vendas no varejo caíram 1,5% nos Estados Unidos em setembro, informou o Departamento do Comércio, inferior à queda de 2,1% prevista pelos economistas. Mas o dado de agosto foi revisado para pior. As vendas caíram 2,2% em agosto, segundo dado revisado. Anteriormente, o Departamento do Comércio havia estimado aumento de 2,7% das vendas em agosto. Excluindo as vendas no setor de automóveis, as vendas do varejo subiram 0,5% em setembro, superando a previsão dos economistas de aumento de 0,3%.