Vendas no varejo nos EUA caem bem mais que previsto As vendas no varejo nos Estados Unidos caíram em fevereiro mais do que se esperava, diante de retração na demanda por automóveis, móveis e produtos para o lar. As vendas no varejo recuaram 1,6% no mês passado, depois de subirem 0,3% em janeiro - segundo dado revisado de queda de 0,9%. Segundo o Departamento do Comércio, as vendas de automóveis caíram 3,4% em fevereiro, na sequência de retração de 2,6% em janeiro. Excluindo as vendas de automóveis, as vendas caíram 1%. Em janeiro, as vendas fora do setor de automóveis subiram 1,2% (revisado de +1,3%). O relatório de fevereiro trouxe números bem inferiores aos projetados pelos economistas. De acordo com pesquisa feita pela CNBC com 20 economistas, a estimativa era de retração de 0,4% nas vendas e de que ficassem inalteradas sem considerar as vendas de automóveis. Os dados do Departamento indicaram alta nas vendas nos postos de serviço de gasolina, lojas de departamento e entre varejistas sem ponto, incluindo os que utilizam-se da internet ou de serviço postal. As vendas de móveis e lojas para casa caíram 1,6% e em lojas de material para construção e melhoria do lar, como Home Depot, em 7,5%. As vendas em lojas de departamento subiram 1,2%. Auxílio-desemprego O número de trabalhadores norte-americanos que requisitaram o auxílio-desemprego caiu pela primeira vez em um mês na semana passada, embora outros dados estatísticos sigam indicando que o mercado de trabalho no país continua enfraquecido. O Departamento do Trabalho informou que houve queda de 15 mil, para 420 mil, no número de pedidos iniciais registrados na semana passada. O dado confirmou as projeções dos analistas. Mas a média da quadrissemana, que atenua as flutuações sazonais, seguiu em alta, subindo para 419.750, o maior nível em dois meses. O número de trabalhadores recebendo o benefício há mais de uma semana aumentou em 14 mil, para 3.496.000 na semana encerrada em 1 de março de fevereiro, o último dado disponível sobre esse movimento. O departamento revisou em alta a estimativa de pedidos feitos na semana até 1 de março, elevando o total em 5 mil, para 435 mil. As informações são da Dow Jones.