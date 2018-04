Vendas no varejo paulistano crescem em setembro As vendas no comércio varejista da capital paulista cresceram em setembro, na comparação o mesmo período de 2005. De acordo com levantamento divulgado nesta segunda-feira pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP), as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), que indica as negociações a prazo, aumentaram 3,5%, enquanto as consultas ao Usecheque, que indica as vendas à vista, apresentaram alta de 4,9%. Na avaliação do superintendente de Economia da ACSP, Marcel Solimeo, o resultado do SCPC mostra uma aceleração das vendas a prazo, ainda abaixo do esperado, mas que refletiu o grande esforço promocional do varejo no mês passado. Em relação ao mesmo período de 2005, os meses de agosto e julho haviam registrado altas de 2,9% e 2,8%, respectivamente. Quanto ao Usecheque, o movimento é de desaceleração, pois as vendas à vista vinham crescendo em níveis mais expressivos: em agosto, havia avançado 5,7% e, em julho, 6,6%. Segundo o economista, neste caso, o resultado foi reflexo dos efeitos da "instabilidade do clima sobre o setor de confecções". No confronto entre setembro e agosto de 2006, a ACSP verificou recuo nas vendas a prazo, de 10,1%, e à vista, de 11,2%. Apesar do resultado, Solimeo minimizou os números negativos, segundo ele, influenciados pelo efeito-calendário. "Setembro tem menos dias que agosto e o resultado não representa preocupação. Está dentro do esperado", afirmou. Para o restante de 2006, o economista estimou um movimento favorável do varejo, tanto em função da sazonalidade, como da queda das taxas de juros e melhora da renda. De acordo com ele, o crescimento das vendas em geral nesse período, deve ficar entre 4% e 5%. Inadimplência No levantamento sobre a inadimplência, a ACSP destacou que houve alta de 2,4% em setembro ante o mesmo mês do ano passado na quantidade de registros recebidos. Na comparação com agosto de 2006, foi verificada baixa de 6,6%. Quanto aos registros cancelados no SCPC, que mostram quando consumidor retira seu nome da lista de inadimplentes, a ACSP constatou alta de 1% sobre setembro de 2005 e queda de 5% ante agosto de 2006.