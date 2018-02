Vendas no varejo sobem 1,4% em outubro nos EUA

Os gastos dos consumidores representam 70% do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA e os dados de vendas no varejo são um importante indicador do consumo. Crescem as preocupações de que o desemprego pode fazer com que as pessoas parem de gastar dinheiro, o que comprometeria a recuperação. As vendas de automóveis e peças saltaram 7,4% em outubro, após queda de 14,3% em setembro. As vendas excluindo autos, em setembro, haviam subido 0,4%. As informações são da Dow Jones.