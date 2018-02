Vendas no varejo sobem 3,4% no Reino Unido As vendas no varejo do Reino Unido subiram 0,4% em outubro ante setembro, após ganho de 0,4% (revisado) no mês anterior, mostraram hoje dados divulgados pelo Escritório Nacional de Estatísticas. Na comparação com outubro do ano passado, as vendas cresceram 3,4%, o maior ganho anual desde maio de 2008 e superior ao aumento de 2,9% (revisado) de setembro.