Vendas no varejo têm em novembro 2a melhor taxa de 2007 As vendas do comércio varejista brasileiro recuperaram-se da queda de outubro e subiram mais que o esperado em novembro de 2007, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. A alta foi de 1,6 por cento em novembro sobre outubro, quando as vendas haviam declinado 0,1 por cento, segundo dados revisados. Foi a segunda melhor taxa do ano, perdendo apenas para janeiro. Na comparação com novembro de 2006, as vendas no varejo brasileiro avançaram 9,9 por cento. Analistas ouvidos pela Reuters previam uma alta mensal de 1,2 por cento. Para a comparação anual, a estimativa era de 9,0 por cento. Em novembro, quatro das cinco atividades pesquisadas tiveram crescimento das vendas mês a mês: Combustíveis e lubrificantes (1,5 por cento); Móveis e eletrodomésticos (1,4 por cento); Tecidos, vestuário e calçados (1,6 por cento) e Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,8 por cento). Apenas o setor de Veículos e motos, partes e peças teve queda, de 0,9 por cento. No ano, as vendas no varejo do país acumulam crescimento de 9,7 por cento. (Reportagem de Rodrigo Viga Gaier; edição de Vanessa Stelzer e Claudia Pires)