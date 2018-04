Vendas nos EUA sobem acima do esperado em junho

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% em junho impulsionadas por um grande aumento na comercialização de automóveis, mostraram dados do Departamento de Comércio divulgados nesta terça-feira, 14.

O crescimento registrado pelo órgão superou a expectativa dos economistas consultados pela Reuters, que previam alta de 0,4% em junho, após avanço de 0,5% no mês anterior.

Se não fossem considerados automóveis e auto-peças, que registraram um ganho de 2,3%, as vendas no varejo teriam crescido apenas 0,3%, abaixo da expectativa dos analistas.

Postos de gasolina mostraram fortes ganhos, motivados pela alta dos preços. O preço médio por galão de gasolina subiu para US$ 2,68 em junho, contra US$ 2,32 em maio, segundo dados do governo. Excluindo-se automóveis e gasolina, as vendas cairiam 0,2%.

Lojas de departamento e restaurante apresentaram fraqueza, sugerindo que os consumidores permanecem relutantes em retomar os gastos apesar de sinais de que a recessão pode estar chegando ao final.