Vendas nos shoppings aumentam 15% no Natal As vendas do Natal de 2004 aumentaram 15%, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo informou hoje, em São Paulo, a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). De acordo com a entidade, foi o melhor Natal desde 1996, ano em que as vendas aumentaram 12% em relação a 1995. No ano passado, as vendas no Natal haviam crescido apenas 1% sobre o mesmo período de 2002. Ainda de acordo com a Alshop, as contratações temporárias deste ano começaram em outubro e atingiram 70 mil novas vagas nos shoppings do Brasil. Segundo o presidente da entidade, Nabil Sahyoun, 25% destes postos de trabalho se tornarão permanentes em 2005. Pelas contas da entidade, os lojistas gastaram R$ 40 milhões em decoração e campanhas promocionais natalinas em todo o País.