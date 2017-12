Vendas nos shoppings crescem 15% no fim de semana O movimento nos shoppings no segundo fim de semana de dezembro registrou um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). No primeiro final de semana do mês, o aumento tinha sido de 12%. Segundo a Associação, os lojistas estão otimistas com o final do ano, após a reação do consumo que começou a ser verificar a partir do inverno. Para o final do ano, o setor contratou em média 70 mil trabalhadores temporários em todo Brasil. A estimativa é que em 2004 as vendas registrem um aumento de 15% em relação ao ano passado.