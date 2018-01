Vendas nos shoppings crescem 7% em 2005 As vendas para o período de Natal cresceram entre 1,5% e 2% nos shoppings brasileiros, em termos reais, na comparação com o mesmo período do ano passado, de acordo com projeção divulgada hoje pela Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping). Com o número do final de ano fechado, o presidente da entidade, Nabil Sahyoun, acredita que o faturamento dos shoppings centers em 2005 será de R$ 55,3 bilhões, um crescimento de 7% em relação a 2004. A título de comparação, as vendas de 2004 haviam aumentado 6% sobre 2003. De acordo com Sahyoun, a perspectiva para 2006 é de faturamento real acima deste ano, para cerca de R$ 59 bilhões, caso os juros continuem a trajetória de queda. A tradicional venda "Liquida São Paulo" acontece de 13 a 19 de fevereiro em cerca de 30 shoppings da capital paulista. Durante 2005, 14 novos shoppings foram inaugurados, elevando para 591 o número de estabelecimentos em funcionamento do País. A Alshop prevê, para 2006, a inauguração de entre 14 e 18 novos shoppings no Brasil, além das obras de modernização e expansão em vários centros, já em operação. O incremento deve gerar cerca de 21 mil novos postos de trabalho. Os destaques de vendas neste Natal, segundo pesquisa da Alshop, foram brinquedos, eletroeletrônicos, vestuário, calçados e acessórios, sobretudo aqueles com referências à Copa do Mundo. e ao pentacampeonato mundial de futebol.