Vendas nos shoppings crescem 8% no fim de semana As lojas de shoppings registraram no último fim de semana um acréscimo de vendas de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. O índice ficou um pouco abaixo do primeiro e segundo finais de semana, quando o movimento foi respectivamente 12% e 15% maior, revelou sondagem da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). No ano passado, as vendas se concentraram nas vésperas da data enquanto que este ano começaram já no início do mês, afetando portanto a base de comparação. A previsão da entidade é de que até o dia 24, sexta-feira, o movimento nos shoppings continue grande. As vendas neste Natal devem crescer cerca de 15% em relação a 2003.