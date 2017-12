Vendas nos shoppings cresceram neste final de semana As vendas nos shoppings no último final de semana cresceram entre 5% e 8% sobre o primeiro final de semana de dezembro, de acordo com sondagem realizada pela Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). Com relação ao mesmo período do ano passado, os resultados indicam empate. O movimento de público nos empreendimentos, no entanto, cresceu um pouco mais, cerca de 15%. As roupas e os brinquedos foram os produtos mais vendidos, revelou o levantamento que foi feito também com estabelecimentos de calçados e eletroeletrônicos. Na seqüência vieram os aparelhos de DVD, celular e produtos digitais (máquina fotográfica e filmadora), cujo consumo está sendo incentivado pela possibilidade de parcelamento. A expectativa dos lojistas é de que as vendas aumentem nos próximos dias, principalmente depois do dia 20, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário. A Alshop estima que o tíquete médio deste ano ficará em torno de R$ 20 a R$ 30 em shoppings mais populares e de R$ 65 a R$ 90 nos centros de compras de pessoas de maior poder aquisitivo.