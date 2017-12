Vendas nos shoppings devem crescer Os shoppings centers deverão fechar o mês de junho com aumento no faturamento de 4% a 5%. Os dados são preliminares e fazem parte da estimativa que a Associação Brasileira dos Lojistas de Shopping Centers (Alshop) está fazendo para o semestre, de crescimento de 7% a 8% das vendas reais. Segundo o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, a queda dos juros representa mais um fator psicológico, já que a competição no setor está provocando uma queda paulatina nas taxas, promovida principalmente pelas grandes cadeias varejistas e impondo redução também nas pequenas lojas. Os dois segmentos que estão alavancando as vendas nos shoppings são informática (incluindo telefonia) e vestuário. O crescimento das vendas é bastante expressivo, já que o setor está montado em 506 shoppings centers, que comportam 63.500 lojas e faturam R$ 39,6 bilhões por ano, segundo os dados da Alshop. Os lojistas do ramo de vestuário ainda estão esperando a chegada de um frio mais intenso para aumentarem as vendas. Maio e junho são, sazonalmente, os melhores para as lojas de vestuário. Mesmo assim, segundo ele, não têm do que se queixar, o movimento está com bom desempenho. Sahyoun estima que no segundo semestre as vendas deverão deslanchar, tendo como base a melhora da conjuntura interna, queda dos juros e um possível aumento da renda salarial, que já se teria iniciado pela indústria. Ele acha que não há risco de esse aumento das vendas influenciar a taxa de inflação. Seu principal argumento é de que está havendo uma grande concorrência entre os lojistas e o comércio que é feito na clandestinidade, por ambulantes e vendas porta a porta.