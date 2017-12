Vendas nos supermercados caem 2,42% em agosto As vendas do setor supermercadista registraram em agosto uma queda de 0,66% em relação ao mesmo mês do ano passado, em termos reais (deflacionadas pelo IPCA). Em relação a julho, a queda é de 2,42% e, no acumulado do ano, o faturamento dos supermercados registra crescimento real de 2,63%. Os dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em termos nominais, as vendas do setor cresceram 5,32% em relação a agosto de 2004 e caíram 2,25% na comparação com julho. No período de janeiro a agosto, houve crescimento nominal de 10,06%. A queda registrada em agosto, na comparação com julho, foi atribuída ao efeito calendário, pois julho teve um final de semana a mais que agosto. Além disso, a Abras destacou as promoções realizadas em julho, em razão das férias escolares, o que alavancou as vendas. A entidade ressaltou também a desaceleração econômica e as altas taxas de juros.