Vendas nos supermercados crescem 0,10% no 1.º semestre As vendas nos supermercados do País cresceram 0,10% no primeiro semestre deste ano, comparadas a igual período de 2003. É a primeira vez que o setor registra índice de alta desde fevereiro de 2003. Na variação mensal, houve queda de 3,63% em junho sobre maio; mas, quando comparadas a junho de 2003, as vendas cresceram 5,50%. Para o presidente da Associação Brasileira dos Supermercados (Abras), João Carlos de Oliveira, a reação positiva do consumidor foi mais expressiva no período da Páscoa, que só perde para as vendas do Natal. Em abril, foi constatado aumento de 5,89%. A previsão é de aumento de 2% no acumulado de 2004. Oliveira informou que o setor pretende investir neste ano cerca de R$ 1 bilhão, para atrair o consumidor. Segundo o presidente da Abras, o comércio vem cada vez mais agregando valor aos seus produtos. Ele citou como exemplo a oferta de eletrodomésticos.